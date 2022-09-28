بتصويت 222 نائباً.. البرلمان يجدد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي

2022/09/28 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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جدد مجلس النواب ثقته برئيسه محمد الحلبوسي، بعدما رفض 222 نائباً استقالته من المنصب.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن “مجلس النواب صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـتصويت 222 نائب رفضه الاستقالة”.

وأضافت أن “العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً فيما بلغ عدد الموافقين على الاستقالة 13 نائباً”.

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