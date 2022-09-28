تجدد القصف الايراني على كويسنجق في اربيل

2022/09/28 | 14:27 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بتجدد القصف الإيراني على مناطق في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل.

‏وقال المصدر، إن ستة صواريخ وقعت، قبل قليل، على مقر لأحد الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة”.

‏وأضاف، أن “مصدر القصف هو من الجانب الإيراني”.

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