2022/09/28 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان ينفي أدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية على جدول اعمال جلسة اليوم

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