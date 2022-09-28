الخارجية العراقية تدين القصف الايراني لكردستان

2022/09/28 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، القصف المدفعي الايراني لاقليم كردستان.

وذكرت الخارجية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة الخارجيَّة تدين وبأشدِّ العبارات الإستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيرانيّ، متزامناً مع إستعمال عشرين طائرة مسيَّرة تحملُ مواد متفجِّرة، طالَت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعداد من القتلى والجرحى، في تطوّرٍ خطر يهددُ أمن العراق وسيادته، ويضاعِف آثار الخوف والرُعب على الآمنينَ من المدنيين".

واضافت، أنَّ "هذه الأعمال الإستفزازيَّة، أُحادية الجانب، تُعَقِّدُ المشهد الأمنيّ وتُلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلّا بالمزيد من التوتر".

واوضحت، أنها "تتابع من كثب تطوّرات القصف المتتابع، وتُجَدِّدُ رفض حكومة العراق لأي منطقٍ عسكريٍّ لمواجهة التحديات الأمنيَّة، وتؤَكِّدُ الوزارة أنها سترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار ذلك وبأعلى المواقف الدبلوماسيَّة".

وبوقت سابق، ادانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، القصف الايراني لمناطق شمال العراق.وذكرت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ندين ونعبر عن امتعاضنا وبشدة حول ما قامت به الجمهورية الاسلامية الايرانية بقصفها لعدة مناطق في داخل العراق مما تسبب بوقوع عدد من الضحايا والجرحى وخلق حالة من الرعب والهلع بين السكان واضطرار عدد من العوائل للنزوح من محال سكناهم".

واضافت: "اننا اذ نعتبر، هذه الهجمات سابقة خطيرة تمسُ بأمن واستقرار وسيادة العراق ، نؤكد في الوقت ذاته بعدم جواز استخدام اراضي العراق في تهديد امن دول الجوار".وطالبت الكتلة، الحكومة العراقية "بإتخاذ كافة الوسائل و السبل لايقاف وإنهاء تلك الهجمات التي تقوم بها دول الجوار على ارض العراق.

وتعرض مقر حزب ( كوملة) الإیراني المعارض في منطقة "زركویز" بالسلیمانیة وكويسنجق وشيراوا في اربيل ، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، لقصف عبر 6 طائرات مسیرة مفخخة.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، إن "مقر حزب كوملة الإيراني المعارض في منطقة زركويز بالسليمانية وكويسنجق وشيراوا في اربيل ، تعرض الى قصف بـ 6 طائرات مسيرة مفخخة، ما اسفر عن اصابة اثنین من مقاتلي الحزب بجروح".

وأكد أن "القصف من الجانب الايراني، واستهدف مقرات حزب ايرانية كردية"، مشيرا الى أن" القصف مستمر حتى اللحظة".

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