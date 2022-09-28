2022/09/28 | 14:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. تظاهرة في ناحية الفضلية للمطالبة بتوفير الخدمات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7kFqY5nx0y8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. تظاهرة في ناحية الفضلية للمطالبة بتوفير الخدمات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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