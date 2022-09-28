دبلوماسية تحذر من أن الأسوأ قادم من بوتين.. ومحلل يتوقع ما يمكن أن يفعله

2022/09/28 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت آن ليندي وزيرة الخارجية السويدية، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يبدأ بالتصرف بشكل غير عقلاني مع توقف غزوه لأوكرانيا.ويقوم ديفيد سانجر محلل الأمن القومي في CNN، بشرح ما قد يفعله بوتين بعد ذلك.

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