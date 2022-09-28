صحة كردستان تكشف حصيلة ضحايا القصف الإيراني - عاجل

2022/09/28 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، حصيلة ضحايا القصف الإيراني شمالي العراق.

وذكرت صحة كردستان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القصف الإيراني لمناطق في الإقليم أسفر عن سقوط 9 شهداء و32 جريحاً".وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة صحة الاقليم تهيئة جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، سامان البرزنجي، إنه "تم تهئية جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف الايراني".وأدانت وزارة الخارجية، الاستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيراني لمناطق في كردستان، فيما أشارت إلى أنها سترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيَّة.

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