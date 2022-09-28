أمريكا لم تسلم بعد «حارسة البيت الأبيض» لأوكرانيا

2022/09/28 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تبدأ في تسليم منظومة الدفاع الجوي المتطورة (ناسامس)، المستخدمة في حراسة البيت الأبيض، لأوكرانيا قبل شهرين آخرين أو نحو ذلك، مفنّدة تقارير تشير إلى أن أوكرانيا تسلمتها بالفعل.ونُقل عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل خاطئ في مقابلة تلفزيونية في مطلع الأسبوع، إشارته إلى تسلم المنظومة تلك.وصحّح برنامج «واجه الأمة» الذي تبثّه شبكة «سي بي إس» نص المقابلة، معترفاً بوجود خطأ في الترجمة، وحاول البنتاغون تصحيح الأمور بشأن منظومة الصواريخ «ناسامس».وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحفية: «لم تسلم الولايات المتحدة منظومة ناسامس إلى أوكرانيا في هذه المرحلة.نتوقع تسليم أول صارخين خلال الشهرين المقبلين أو نحو ذلك».وتسعى كييف منذ فترة طويلة إلى الحصول على هذه المنظومة.ووافقت الولايات المتحدة على إرسال ثمانية صواريخ «ناسامس» إلى أوكرانيا، حتى الآن، وقال رايدر إن الستة المتبقية ستسلم «على الأمد الطويل».وتعد منظومة الأسلحة هذه جزءاً من التزام أكبر بأكثر من 15 مليار دولار للمساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء الحرب الجارية في 24 من فبراير، وفقاً للحكومة الأمريكية.وكانت الأسلحة التي قدمها الغرب حاسمة لكييف؛ إذ ساعدتها في استعادة مساحات شاسعة من شمال شرقي أوكرانيا في هجوم مضاد ناجح هذا الشهر.

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