2022/09/28 | 15:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة صالح العراقي: الوطن أهم من مناصبكم أولاً على المسلة.

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