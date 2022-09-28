2022/09/28 | 15:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتبع… المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة المسلة ترصد تحليلات عن خطوة ناجحة للاطار نحو تشكيل الحكومة وترقب لرد فعل التيار الصدري أولاً على المسلة.

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