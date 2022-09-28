الخنجر يبارك تجديد الثقة بالحلبوسي: أملنا كبير في مرحلة جديدة

2022/09/28 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، اليوم الاربعاء، بالتهاني لرئيس تحالف تقدم والبرلمان العراقي محمد الحلبوسي على عدم قبول استقالته من مجلس النواب وتجديد الثقة به.

وكتب الخنجر على تويتر، قائلا “أبارك لأخي الرئيس محمد الحلبوسي هذه الثقة وهذا الموقف الداعم لشخصه وخطواته في العمل السياسي”.

واضاف “أملنا كبير في مرحلة جديدة يلتقي فيها الجميع، وتسود فيها روح الثقة وحب الوطن”.

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