7 ضحايا و24 جريحاً حصيلة أولية للقصف الإيراني شمالي العراق

2022/09/28 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.

وقال وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام إن “القصف الإيراني لمناطق في الإقليم أسفر عن سقوط 9 شهداء و32 جريحاً”.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة صحة الاقليم تهيئة جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، سامان البرزنجي، إنه “تم تهئية جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف الايراني”.

وأدانت وزارة الخارجية، الاستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيراني لمناطق في كردستان، فيما أشارت إلى أنها سترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيَّة.

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