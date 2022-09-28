2022/09/28 | 15:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصدر للقادة السياسيين: لن نهادنكم ولن نحاوركم على إتمام صفقة الفساد وإرجاع العراق إلى المربع الأول

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