الخارجية العراقية تدين قصف كوردستان وتهدد ايران بـ”اعلى المواقف الدبلوماسية”

2022/09/28 | 15:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، القصف الايراني لاربعة مناطق في اقليم كوردستان، فيما هددت باللجوء الى “أعلى المواقف الدبلوماسية” لعدم تكرار القصف.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تدين وبأشدِّ العبارات الإستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيراني، متزامناً مع إستعمال عشرين طائرة مسيَّرة تحملُ مواد متفجِّرة، طالَت أربع مناطق في إقليم كوردستان العراق، وأوقعت أعداد من القتلى والجرحى”.

ووصفت الخارجية القصف بأنه “تطوّرٍ خطر يهددُ أمن العراق وسيادته، ويضاعِف آثار الخوف والرُعب على الآمنينَ من المدنيين”، مبينة أن “هذه الأعمال الإستفزازيَّة، أُحادية الجانب، تُعَقِّدُ المشهد الأمنيّ وتُلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلّا بالمزيد من التوتر”.

وبينت وزارة الخارجية انها “تتابعُ عن كثب تطوّرات القصف المتتابع، وتُجَدِّدُ رفض حكومة العراق لأي منطقٍ عسكريٍّ لمواجهة التحديات الأمنيَّة”، مؤَكِّدة أنها “سترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار ذلك وبأعلى المواقف الدبلوماسيَّة”.

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