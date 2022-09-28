شاهد بالفيديو.. شاهد .. رد فعل نواب البرلمان العراقي على رفض استقالة الحلبوسي !

2022/09/28 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GfWTpQWRcAY

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