يونامي تطالب بوقف فوري للهجمات الإيرانية على كردستان العراق

2022/09/28 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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يرفض العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، فكرة أنه يمكن معاملته على أنه "الفناء الخلفي" للمنطقة حيث ينتهك سيادته الجوار بشكل روتيني ومن دون عقاب.



دبلوماسية الصواريخ عمل طائش له عواقب وخيمة.



ويجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور.

يتبع ...

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