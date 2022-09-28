زوجة الحلبوسي تعلق على تجديد الثقة به: مبارك سيادة الرئيس

2022/09/28 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

باركت حرم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، تجديد الثقة للاخير برئاسة المجلس.

وكتبت نوار عاصم، على صفحتها في تويتر، وتابعتها (بغداد اليوم): "ثقة المرء بنفسه …مبارك سيادة الرئيس الثقة للمرة الثالثة".

وكان مجلس النواب قد صوت باغلبية الحضور على رفض استقالة الحلبوسي وتجديد الثقة به لرئاسة المجلس.

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