صحة كردستان: 9 شهداء و32 جريحاً جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم

2022/09/28 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

استشهد 9 أشخاص وأصيب 32 آخرين، اليوم الأربعاء، نتيجة القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.

وقال وزير الصحة في اقليم كردستان، سامان البرزنجي، في مؤتمر صحفي وتابعته (بغداد اليوم)، إن "القصف الإيراني لمناطق في الإقليم أسفر عن سقوط 9 شهداء و32 جريحا".

وأكد الوزير إنه "تمت تهئية جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف الايراني".

وأدانت وزارة الخارجية، الاستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيراني لمناطق في كردستان، فيما أشارت إلى أنها ستتخذ خطوات دبلوماسية تعمل على عدم تكرار ذلك.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مرحلة جديدة من عملياته العسكرية ضد مراكز وصفها "بالإرهابية في كردستان العراق".

وقال الحرس الثوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بدأت منذ صباح اليوم مرحلة جديدة من عملياتنا العسكرية ضد مراكز التنظيمات الإرهابية في كردستان العراق".

وتابع أنه "تم استخدام الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة الهجومية الانتحارية وتم توجيه ضربات مدمرة"، مؤكدا "استمرار العمليات بقوة إذا لم يتم إبعاد التهديد وإزالة مراكز التنظيمات الإرهابية وعمل سلطات كردستان بتعهداتها".

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