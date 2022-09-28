مجلس النواب يصوت على تجديد الثقة للحلبوسي

2022/09/28 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتضمن جدول اعمال جلسة اليوم التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

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