تزامنا مع انعقاد جلسة البرلمان.. مواجهات بين الأمن ومتظاهرين في بغداد

2022/09/28 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية، الأربعاء، بالتزامن مع انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي منذ أشهر، وفقا لمراسل "الحرة".

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