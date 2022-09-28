2022/09/28 | 15:47 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارين في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء في #بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارين في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء في بغداد) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارين في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).