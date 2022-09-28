الكرملين: من “الغباء والسخف” اتهام روسيا في تسرب الغاز في نورد ستريم

2022/09/28 | 15:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكرملين الأربعاء إنه من “الغباء والسخف” استنتاج أن روسيا كانت وراء تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي “عملاً متعمدًا”.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين بعد أن وصفت أوكرانيا حالات التسرب بأنها “هجوم … Readmore

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