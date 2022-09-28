الاعلام الأمني تعلن اصابة ضابط و3 من الأجهزة الأمنية بقصف الخضراء (صور)

2022/09/28 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

خلية الإعلام الأمني

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في الساعة ١٥٣٠ تعرضت المنطقة الخضراء

ببغداد الى قصف ب٣ قذائف سقطت الأولى

امام مبنى مجلس النواب العراقي والأخرى

قرب دار الضيافة اما القذيفة الثالثة

سقطت قرب سيط

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