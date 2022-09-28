مجلس النواب يصوت على اختيار محسن المندلاوي نائبا أول لرئيس المجلس

2022/09/28 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على

محسن المندلاوي نائبا أول لرئيسه.

وقال مصدر نيابي، إن البرلمان صوت،

اليوم، على اختيار النائب محسن

المندلاوي نائبا أول لرئيسه.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس

النوا

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