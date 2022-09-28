الأمم المتحدة تصف القصف الإيراني على اربيل بالعمل الطائش

2022/09/28 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق

"يونامي"، اليوم الأربعاء، السلطات

الإيرانية إلى ايقاف القصف الذي يستهدف

إقليم كردستان العراق.

وقالت البعثة في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية، إن "العراق يرفض، بما في ذلك

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