الإعلام الأمني: إصابة ضابط و3 من المراتب بقصف المنطقة الخضراء

2022/09/28 | 16:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: اكدت خلية الاعلام الامني، الاربعاء 09/28/2022، إصابة ضابط و3 من المراتب...

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