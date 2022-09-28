2022/09/28 | 16:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، 28 ايلول، 2022، انها ستستدعي السفير الإيراني...

ظهرت المقالة الخارجية: سنستدعي السفير الايراني ببغداد لتسلميه مذكرة إحتجاج شديدة اللهجة أولاً على المسلة.

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