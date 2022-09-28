سقوط قذائف صاروخية على محيط المنطق الخضراء واعضاء البرلمان هرعوا الى مغادرة مبنى مجلس النواب

2022/09/28 | 16:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض محيط المنطقة الخضراء “المحصنة” وسط بغداد، اليوم الأربعاء، إلى قصف صاروخي لم تعرف الأضرار الناجمة عن بعدُ.

وقال مصدر مقرّب من المنطقة الخضراء، إن “قذيفة هاون سقطت قبل قليل بمحيط مجلس النواب العراقي، بينما تجري حاليا وقائع جلسة انتخاب نائب أول لرئيس المجلس خلفا للمستقيل عن التيار الصدري حاكم الزاملي”.

وأضاف أن “عدداً من أعضاء البرلمان هرعوا الى مغادرة مبنى مجلس النواب بعد القصف مباشرة”، مشيرا إلى أنه “تم إصابة اثنين من منتسبين الأجهزة الأمنية بجروح طفيفة وتضرر عدد من السيارات نتيجة سقوط صاروخ”.

وعلى الصعيد ذاته قال مصدر أمني مسؤول، إن “ثلاث قذائف هاون سقطت بمحيط المنطقة الخضراء”.



وبين أن “إحدى القذائف سقطت قرب مجسم الجندي المجهول”.

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