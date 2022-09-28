2022/09/28 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pqmnyHPY4Ug

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخر مستجدات جلسة البرلمان العراقي .. بعد تغريدة وزير الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اخر مستجدات جلسة البرلمان العراقي .. بعد تغريدة وزير الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).