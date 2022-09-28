الاعلام الأمني: اصابة ضابط و3 من الأجهزة الأمنية بقصف الخضراء

2022/09/28 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، اصابة ضابط و3 من الأجهزة الأمنية بقصف الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، “في الساعة الثالثة والنصف تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد الى قصف بثلاث قذائف سقطت الأولى امام مبنى مجلس النواب والثانية قرب دار الضيافة اما القذيفة الثالثة فسقطت قرب سيطرة القدس”.

واضافت “ما ادى الى إصابة ضابط و3 من المراتب بجروح مختلفة وأضرار بعدد من العجلات واحد المباني”.

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