2022/09/28 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نشجب ونستنكر القصف الذي طال المنطقة الخضراء هذا اليوم، ونؤكد كل التأكيد على حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.المجـ *ـاهد ابو مصطفى الحميداويالمسؤول العام لسرايا السلام
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا السلام تعلق على قصف المنطقة الخضراء - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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