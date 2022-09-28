سرايا السلام تعلق على قصف المنطقة الخضراء - عاجل

2022/09/28 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشجب ونستنكر القصف الذي طال المنطقة الخضراء هذا اليوم، ونؤكد كل التأكيد على حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.المجـ *ـاهد ابو مصطفى الحميداويالمسؤول العام لسرايا السلام

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