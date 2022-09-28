الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن قصف الخضراء (صور)

2022/09/28 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد، إلى قصف بـ3 قذائف، فيما أشارت إلى إصابة ضابط و 3 منتسبين.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في الساعة ١٥٣٠ تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد الى قصف ب٣ قذائف سقطت الأولى امام مبنى مجلس النواب العراقي والأخرى قرب دار الضيافة اما القذيفة الثالثة سقطت قرب سيطرة القدس".

وبينت، أن القصف "ادى الى إصابة ضابط و٣ من المراتب بجروح مختلفة وأضرار بعدد من العجلات واحد المباني".

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