تزامناً مع جلسة البرلمان.. قصف يستهدف الخضراء ويوقع مصابين

2022/09/28 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بسقوط ثلاث قذائف هاون في محيط مبنى مجلس النواب، بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيراً إلى وقوع إصابات من القوات الأمنية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن قذيفتين سقطتا في ساحة وقوف سيارات مقابل مبنى مجلس النواب، فيما سقطت قذيفة ثالثة قرب الجندي المجهول، بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.وفيما أشار المصدر إلى أن مكان الإطلاق كان من مناطق شرقي العاصمة، لفت إلى "وقوع 4 جرحى في صفوف الجيش العراقي".

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس النواب، تم خلالها التصويت على بقاء محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس، كما تشهد الجلسة عملية اختيار النائب الأول لرئيس البرلمان.

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