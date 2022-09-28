وزير الصدر يعلق على قصف الخضراء

2022/09/28 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بسمه تعالىنرفض رفضاً قاطعاً إستعمال العــنف والســلاح الذي قامت به جهات مجهولة وذلك بقـ*ـصف المنطقة الخضراء تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيبوحسب الظاهر إن من قام بهذا العمل هو المــحتل وأذنابه من الإرهــاب وفلول البــعث الصــدامي أو جهات تريد النيل من سمعة الإصلاح والمصلحين أو إتهام (الثـــوار) بذلك.فنحن قلنا ولا زلنا نقول: الوطن أغلى من كل شيء..



وإن بسطت يدك لتقـ,ـتلني ما أنا بباسط يدي لأقتـ,ـلك..



والله ولي المصلحين.صالح محمد العراقي

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