سرايا السلام تعلق على قصف الخضراء

2022/09/28 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نشجب ونستنكر القصف الذي طال المنطقة الخضراء هذا اليوم، ونؤكد كل التأكيد على حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.

المجـ *ـاهد ابو مصطفى الحميداويالمسؤول العام لسرايا السلام

يتبع ..

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