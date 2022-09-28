مشاهير يسعون لدخول التاريخ الفني من خلال وضعية صورة تمتد ساعات

2022/09/28 | 16:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدعو المخرج المسرحي روبرت ويلسون المشاهدين للتمهّل، كثيرًا، بغية متابعة وضعيات لمشاهير تنفّذ على مدى ساعات، بينهم ليدي غاغا، وبراد بيت، وإيزابيلا روسيليني.

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