2022/09/28 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح ، اليوم الأربعاء ،رئيس مجلس النواب والنائب الأول له.وذكر بيان رئاسي تلقاه/المركز الخبري الوطني/،إن “رئيس الجمهورية برهم صالح هنأ اليوم محمد الحلبوسي بمناسبة تجديد الثقة له […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يُهنئ رئيس مجلس النواب والنائب الأول له المركز الخبري الوطني.

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