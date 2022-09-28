خلية الاعلام الامني تكشف تفاصيل قصف المنطقة الخضراء

2022/09/28 | 16:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، تفاصيل قصف المنطقة الخضراء وذكر بيان للخلية وتلقته ايرث نيوز، انه “في الساعة ١٥٣٠ تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد الى قصف بـ ٣ قذائف سقطت الأولى امام مبنى مجلس النواب العراقي والأخرى قرب دار الضيافة اما القذيفة الثالثة سقطت قرب سيطرة القدس”.واضاف “مما ادى الى إصابة ضابط […]

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