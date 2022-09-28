2022/09/28 | 16:39 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 9 أشخاص وأصيب 32 آخرون على الأقلّ بجروح في قصف إيراني استهدف عدة مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة، في إقليم كردستان العراق اليوم، في حين تعتزم بغداد استدعاء سفير إيران للاحتجاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات القتلى والجرحى في قصف إيراني على كردستان العراق وبغداد ستستدعي سفير طهران للاحتجاج) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات القتلى والجرحى في قصف إيراني على كردستان العراق وبغداد ستستدعي سفير طهران للاحتجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).