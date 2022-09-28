2022/09/28 | 16:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتهك الجيران بشكل روتيني، ودون عقاب، سيادتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي: يجب أن تتوقف الهجمات الإيرانية على الإقليم فوراً) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي: يجب أن تتوقف الهجمات الإيرانية على الإقليم فوراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).