2022/09/28 | 17:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: دعت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي)، الأربعاء 09/28/2022، إلى الامتناع...

ظهرت المقالة يونامي تدعو الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والعنف أولاً على المسلة.

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