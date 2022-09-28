"يونامي" تدعو إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد: هناك حلول

2022/09/28 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق

"يونامي"، اليوم الأربعاء، إلى الامتناع

عن الترهيب والتهديد والعنف، فيما لفتت

إلى أنه "هناك حلول".

وقالت البعثة في تدوينة عبر منصة تويتر

وتابعتها وكالة نون الخبرية، "

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