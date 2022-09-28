رئيس الجمهورية يدعو للتفاهم وتوحيد الصفوف

2022/09/28 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الأربعاء، الى التفاهم وتحويد الصفوف،

فيما هنأ محمد الحلبوسي بمناسبة تجديد

الثقة له رئيساً لمجلس النواب، ومحسن

المندلاوي بمناسبة انتخابه النائب

الأول لرئيس مجلس النو

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