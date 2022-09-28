“يونامي” تدعو للإمتناع عن الترهيب والتهديد والعنف.. وتؤكد: هناك حلول

2022/09/28 | 17:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق “يونامي”، اليوم الأربعاء، إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف، فيما لفتت إلى أنه “هناك حلول”.

وقالت البعثة في تدوينة عبر تويتر، “ندعو الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف، وإن هناك حلول”.

وأضافت، أنه “لكي ترى هذه الحلول النور، فإن الحوار البنّاء في أقرب وقت مناسب أمر ضروري”.

واليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف بـ3 قذائف أسفرت عن إصابة 7 عناصر من القوات الأمنية، بينهم ضابط.

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