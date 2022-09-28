“السيادة” تهنئ تجديد الثقة بالحلبوسي وانتخاب المندلاوي نائباً أول لرئيس المجلس

2022/09/28 | 17:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت كتلة “السيادة”، اليوم الاربعاء، تجديد الثقة بـ “محمد الحلبوسي” رئيسا لمجلس النواب وانتخاب “محسن المندلاوي” نائبا أول لرئيس المجلس.

وقالت الكتلة في بيان، إنها “تتقدم باسمى آيات التهاني التبريكات للسيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بمناسبة تصويت السيدات والسادة النواب بالاغلبية المطلقة على رفض استقالته وتجديد الثقة بسيادته رئيسا للمجلس في دورته الخامسة”.

كما تقدمت، باحر التهاني واطيب التمنيات الى السيد محسن المندلاوي بمناسبة انتخابه نائبا اول لرئيس مجلس النواب.

وأضافت أن “تجديد الثقة بالسيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يمثل تاكيداً على أهمية دوره في العملية السياسية وترسيخا للعملية الديمقراطية في احترام ارادة الشعب وممثليه في مجلس النواب وايمانا حقيقيا بالزهد بالمنصب والتضحية فيه من اجل مصلحة الشعب والوطن”.

وتابعت، “يمثل تجديد الثقة بالسيد الحلبوسي تعبيرا حقيقيا عن حالة الاجماع الوطني للمضي قدما في بناء العراق وتنميته وتعزيز استقراره وضمان امنه والسير نحو تثبيت اسس الوفاق والتفاهم والتعايش السلمي بين مكوناته”.

ولفتت الكتلة الى انها على “يقين ثابت وراسخ بقدرة السيد رئيس مجلس النواب على تحقيق تطلعات الشعب من خلال قيام المجلس بكافة التزاماته ومسؤولياته في مجال الرقابة واقرار القوانين المهمة التي يتطلع لها الشعب الى جانب اهمية تظافر الجهود وتعاون كافة الكتل النيابية للخروج من حالة الانقسام والفراغ والازمات التي يشهدها العراق منذ اشهر من خلال استمرار الحوارات البناءة وتعزيز الثقة وتغليب المصلحة الوطنية”.

كما أكدت “حرصها الدائم على التعاون مع كافة الكتل والشخصيات في مجلس النواب من اجل تحقيق مصلحة العراقيين والمضي بالاستحقاقات الدستورية المقبلة ، مثمنين موقف اغلبية اعضاء مجلس النواب بالتصويت على تجديد الثقة بالسيد محمد الحلبوسي لمافيه مصلحة الوطن والمواطنين”.

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