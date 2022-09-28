2022/09/28 | 17:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف بقذائف "الهاون" يستهدف المنطقة الخضراء مجدداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/28 | 17:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف بقذائف "الهاون" يستهدف المنطقة الخضراء مجدداً) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف بقذائف "الهاون" يستهدف المنطقة الخضراء مجدداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).