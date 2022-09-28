مجدداً.. قصف بالقذائف يطال الخضراء

2022/09/28 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بسقوط 3 قذائف في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، مجدداً.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن ثلاث قذائف سقطت في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.وأشار إلى أن السفارة الأمريكية قامت بإطلاق صافرات الإنذار جراء القصف.وهذا القصف هو الثاني من نوعه، إذ أعلنت خلية الإعلام الأمني، قبل قليل، تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف بـ3 قذائف أسفرت عن إصابة 7 عناصر من القوات الأمنية، بينهم ضابط.

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