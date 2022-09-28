إصابة منتسب بـ

2022/09/28 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة أحد عناصر قوات حفظ القانون على جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "أصيب أحد عناصر قوات حفظ القانون على جسر الجمهورية وسط بغداد".وأضاف ان "نوع الاصابة غير معلوم أذا كانت بحجر او شيء أخر".

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