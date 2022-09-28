2022/09/28 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت صوراً حصرية، وردت لـ السومرية نيوز، انتشار عجلات تابعة للجيش العراقي، قرب جسر الطابقين وسط بغداد.

ووفق مصدر أمني، قال لـ السومرية نيوز، إنه "من المحتمل إغلاق جسر الطابقين حال حصل اي طارئ".أدناه الصور:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. انتشار عجلات للجيش قرب جسر الطابقين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. انتشار عجلات للجيش قرب جسر الطابقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).