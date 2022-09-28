بالفيديو.. قصف بقذائف “الهاون” يستهدف المنطقة الخضراء مجدداً

2022/09/28 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عاد القصف مجددا على المنطقة الخضراء المحصنة.

وتداولت وسائل اعلام محلية مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط احد الصواريخ على المنطقة الخضراء.

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